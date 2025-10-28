 En busca de puntos vitales: La formación de Chile para duelo ante Bolivia por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión
En busca de puntos vitales: La formación de Chile para duelo ante Bolivia por Liga de Naciones Femenina

La Roja apuesta todas sus cartas en su segunda presentación por la Liga de Naciones Femenina, donde debe vencer a Bolivia en condición de local.

Martes 28 de octubre de 2025 | 17:13

Chile dio a conocer su formación para enfrentar a Bolivia, partido que es válido por la fecha 2° de la Liga de Naciones Femenina.

En la búsqueda de puntos fundamentales, el entrenador Luis Mena dispuso un equipo muy similar al que viene de empatar en el estreno contra Venezuela

Esto implica la continuidad en el arco de Christiane Endler, capitana del equipo que fue tuvo una atajada clave en el choque con la Vinotinto.

Chile va por todo ante Bolivia

En busca de los tres puntos, la alineación de Chile es con: Endler; Michelle Olivares, Catalina Figueroa, Camila Sáez, Fernanda Pinilla; Nayadet López Opazo, Yastin Jiménez, Yanara Aedo, Javiera Grez; Sonya Keefe y María José Urrutia.

Chile vs Bolivia: Hora y dónde ver el partido por Liga de Naciones Femenina

El partido de Chile ante Bolivia por la Liga de Naciones Femenina arranca a las 18:00 horas de este martes 28 de octubre.

El trascendental cotejo será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

