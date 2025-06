Chile retiró a Messi: Se cumplen 9 años del histórico título de La Roja en la Copa América Centenario - Chilevisión

Este jueves 26 de junio se cumplen 9 años de la consagración de Chile en la Copa América Centenario jugada el 2016, derrotando nuevamente a Argentina.

El cuadro trasandino llegaba con sed de revancha tras perder la edición anterior, pero La Roja otra vez se impuso en una inolvidable jornada.

Tal como la temporada anterior, el combinado nacional venció 4-2 en penales a La Albiceleste, dándole un golpe que llevó a Lionel Messi a renunciar a su selección.

La pena de Messi tras volver a perder con Chile

A minutos de ver que Chile volvía a levantar un trofeo en su cara, La Pulga, que mandó a las nubes su lanzamiento, entregó una frase que se transformó en histórica.

"Pensé que la selección no es para mí. Ya son cuatro finales que no puedo ganar. Lo busqué, era lo que deseaba. No se dio, pero creo que ya está. Se terminó la selección para mí", comentó ante la prensa.

Si bien después se retractó, su tristeza quedó marcada para siempre al volver a ser superado por un equipo que marcó una época a nivel de selecciones.

En el MetLife Stadium, La Roja formó con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, José Pedro Fuenzalida; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Los penales para el cuadro dirigido por Juan Antonio Pizzi los patearon Nicolás Castillo, Aránguiz, Beausejour y Francisco "Gato" Silva.

Tal como el 2015, Claudio Bravo brilló al atajar el remate de Lucas Biglia, ratificando que era una de los mejores arqueros del mundo.