“Hablas mucho”: Revelan qué pasó en el tenso cara a cara de Lionel Messi y James Rodríguez - Chilevisión

El empate entre Argentina y Colombia por las Eliminatorias dejó un acalorado cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez, quienes discutieron en plena cancha.

La Pulga no escondió su molestia y aprovechó un breve receso para acercarse al capitán cafetero, recordándole las polémicas frases que dijo sobre la final de la Copa América.

Hace algunos meses, el actual jugador del León de México afirmó a que el árbitro de la final "influyó" en la victoria por la cuenta minima de La Albiceleste.

Lionel Messi y James Rodríguez sacaron chispas

Si bien se taparon la boca, se alcanzó a apreciar que Messi le comentó a Rodríguez: "Dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablas mucho".

Ante eso, el talentoso mediocampista se hizo desentendido: "Yo no he dicho nada", situación que finalmente no pasó a mayores.

Consultado por esta situación una vez terminado el cotejo, James evitó iniciar una polémica y señaló: "Lo que se queda en el campo, se queda en el campo".

En cuanto al compromiso, el campeón del Mundo y el cuadro cafetero igualaron 1-1 en un áspero cotejo, el que incluyó la expulsión de Enzo Fernández por un planchazo en la cara a Kevin Castaño.