La grave acusación de Jamés Rodríguez contra Argentina en la Copa América: “El árbitro influyó” - Chilevisión

A ocho meses de la derrota de Colombia en la final de la Copa América contra Argentina, el capitán de los cafeteros, Jamés Rodríguez, realizó una durísima acusación.

El volante señaló que su selección no se pudo quedar con el trofeo "por cosas externas", apuntando a que el árbitro del partido, el brasileño Raphael Claus, no les cobró dos penales.

En entrevista con El Chiringuito, el actual jugador del León de México afirmó: "Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Obviamente que queríamos el título, estuvimos cerca".

"Por cosas externas creo que no hemos podido quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos han pitado penales. Creo que uno o dos, para mí, uno claro", aseguró.

La fuerte reflexión de Jamés Rodríguez sobre la Copa América

Si bien insistió en los jueces y en el VAR, James apuntó a que "esas no son excusas, no podemos decir que no hemos ganado por eso".

"Hemos llegado en un gran momento a ese partido, hemos hecho una muy buena final, nos han metido el gol faltando tres minutos para ir a penales, reflexionó.

El ex Real Madrid recalcó: "Como ellos han ganado todo, no digo que sean una selección que no se merecía ganar, porque si quedaron campeones es porque lo merecían".

"Pero es verdad que las cosas influyeron y muchas cosas nos han tirado para atrás. Fue lo que pasó y fue lo que es", concluyó.