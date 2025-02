Un agotado Chile no pudo contra Colombia y volvió a caer en el Sudamericano Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 20 no pudo contra Colombia y sumó su tercera derrota en el hexagonal final del Sudamericano, cayendo 3-1 este jueves en un sufrido partido.

Los cafeteros fueron superiores y controlaron el compromiso desde el comienzo, poniéndose en ventaja a los 30 minutos tras el remate cruzado de Óscar Perea.

La Roja reaccionó y pudo igualar a los 38' por medio de Patricio Romero, hombre de Cobreloa que conectó un centro preciso de Agustín Arce, uno de los más destacados de nuestro país.

En el segundo tiempo, el cuadro amarillo volvió a apretar el acelerador y logró el desequilibrio con Néiser Villarreal que capturó un rebote en plena área chica.

Para peor, el combinado nacional sufrió la expulsión de Joaquín Silva a instancias del VAR, la que llegó a los 61' por una fuerte infracción en la mitad de la cancha.

Los nacionales intentaron reaccionar con un ocasión clara de Ignacio Vásquez, aunque los cafeteros sentenciaron el cotejo con Royner Benítez muy cerca del final.

Se definieron los clasificados al Mundial Sub 20

Con este resultado, Colombia alcanzó los 6 puntos en la tabla del hexagonal y clasificó oficialmente al Mundial de la categoría a realizarse en Chile.

Los cafeteros se sumaron a Argentina, Brasil y Paraguay que también consiguieron su cupo, mientras que Uruguay, vigente campeón planetario, quedó afuera a falta de una fecha.

En tanto, La Roja se mantuvo con una unidad y cerrará su participación el próximo domingo 16 de febrero contra Brasil.