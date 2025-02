Para confirmar el alza: La formación de Chile Sub 20 que enfrentará a Colombia - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 20 salta a la cancha para medirse a Colombia, partido que es válido por la fecha 4° del hexagonal final del Sudamericano.

Tras conseguir su primer punto contra Uruguay la jornada anterior, La Roja va por todo ante un cuadro cafetero que está obligado a ganar para seguir soñando con el Mundial de la categoría.

Cabe recordar que los nacionales ya están clasificados a la cita planetaria, por lo que solamente compiten en este certamen para tener rodaje.

Damián Pizarro se mantiene como titular en Chile Sub 20

Para este importante encuentro, la formación de Chile será con: Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Iván Román, Matías Pérez, Yahir Salazar; Gabriel Pinto, Joaquín Silva, Agustín Arce, Patricio Romero; Damián Pizarro y Juan Francisco Rossel.

De cara a este choque, el DT Nicolás Córdova decidió mantener en la titularidad a Damián Pizarro, quien en la fecha anterior se emocionó en plena cancha al no poder convertir a lo largo del torneo. View this post on Instagram A post shared by @laroja

Hora y dónde ver EN VIVO Chile vs Colombia por el Sudamericano Sub 20

El partido entre Chile y Colombia por el Sudamericano Sub 20 arranca a las 19:30 horas de este jueves 13 de febrero.

El crucial encuentro será transmitido por el canal DSports de DirecTV y de forma online por la plataforma de streaming DGO.