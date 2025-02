El nuevo análisis de Marcelo Díaz en su regreso a La Roja: “No sé si perdí más yo o la Selección” - Chilevisión

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, nuevamente se refirió a su retorno a la Selección Chilena, el que se dio en el amistoso contra Panamá.

Tras casi siete años fuera de las citaciones, Carepato volvió a La Roja y sumó minutos en la victoria 6-1 sobre los centroamericanos en el Estadio Nacional.

El volante ingresó en el segundo tiempo en lugar de Esteban Pavez, disputando su partido 62 con la camiseta nacional en 20 años de carrera.

Las sensaciones de Marcelo Díaz tras volver a La Roja

Luego de publicar una reflexión en Instagram, Díaz nuevamente abordó su regreso y afirmó: "Me sentí muy cómodo, emocionado de volver a Pinto Durán y jugar. Al entrar a la cancha me aplaudieron muchísimo, lo que me sorprendió y agradezco".

El mediocampista de 38 años reconoció: "Este llamado no me lo esperaba, pero lo agradezco muchísimo, saldó esa cuenta que yo tenía, pero no ellos conmigo. No me deben nada".

Además, el ex Racing hizo un particular análisis; "Tenía una espina clavada, esperé mucho tiempo ser nominado. Se lo comenté a un compañero el otro día. No sé si perdí más yo o la Selección".

"En la Selección he sido muy feliz, me fue bastante bien cuando estuve allí. La decisión técnica se tiene que aceptar, aunque no se comparta", agregó.