Interceptada por un vehículo: Lo que se sabe del asesinato de mujer que fue a funeral de Mario Pineida - Chilevisión

Un nuevo crimen ha generado impacto en Ecuador, luego de que una mujer fuera asesinada tras salir del funeral del futbolista Mario Pineida.

El jugador de 33 años fue baleado el pasado 17 de diciembre por dos sujetos, quienes serían sicaros que fueron directamente a buscar al profesional que se desempeñaba en el Barcelona de Guayaquil.

A pocos días de la tragedia, la Policía confirmó el deceso de una persona que había estado presente en la despedida del deportista.

Lo que se sabe de la muerte de mujer que fue a funeral de Mario Pineida

De acuerdo a lo informado por las autoridades, la víctima es Karen Grunaer, quien fue a la ceremonia acompañada de un hombre.

Ambos salieron del funeral en un vehículo, siendo interceptado por sujetos que les dispararon en reiteradas oportunidad en plena calle.

El individuo, que estaba de conductor, logró sobrevivir y acudió por sus propios medios a un centro asistencial, donde fue atentido y se encuentra fuera de riesgo vital.

El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del distrito Daule, comentó a Diario Extra de Ecuador que no habría relación entre este crimen y el de Pineida.

Hasta el momento, la Policía sigue con las indagatorias para dar con el paradero de los autores del reciente homicidio.