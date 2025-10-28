Uruguay vs Argentina: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Celeste recibe en Montevideo a las trasandinas por la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.
Martes 28 de octubre de 2025 | 08:34
Este viernes se disputará la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina, certamen organizado por Conmebol y que entrega dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, además de otros dos boletos a un repechaje internacional.
La Roja que debutó con un empate ante Venezuela, buscará su primera victoria cuando enfrente a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Otro encuentro que destaca en la jornada será el que animarán en Montevideo Uruguay y Argentina, compromiso que podrás disfrutar por las distintas plataformas de Chilevisión.
El partido de Uruguay ante Argentina será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV
Estas plataformas emitirán el encuentro válido por la fecha 2° de la Liga de Naciones Femenina de manera online y gratis.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo del Popular, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso de Uruguay contra Argentina inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 28 de octubre, disputándose en el Estadio Centenario de Montevideo.