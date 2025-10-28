Uruguay vs Argentina: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

Este viernes se disputará la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina, certamen organizado por Conmebol y que entrega dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, además de otros dos boletos a un repechaje internacional.

La Roja que debutó con un empate ante Venezuela, buscará su primera victoria cuando enfrente a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Otro encuentro que destaca en la jornada será el que animarán en Montevideo Uruguay y Argentina, compromiso que podrás disfrutar por las distintas plataformas de Chilevisión.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Uruguay vs Argentina?

El partido de Uruguay ante Argentina será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV

Estas plataformas emitirán el encuentro válido por la fecha 2° de la Liga de Naciones Femenina de manera online y gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver la Liga de Naciones Femenina GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo del Popular, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Uruguay y Argentina por Liga de Naciones Femenina

El compromiso de Uruguay contra Argentina inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 28 de octubre, disputándose en el Estadio Centenario de Montevideo.