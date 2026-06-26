Una potencia mundial: El posible rival de Paraguay si clasifica a segunda ronda del Mundial 2026

Si los resultados de los grupos restantes confirman a Paraguay entre los mejores terceros, la Albirroja deberá medirse ante uno de los favoritos a quedarse con la Copa del Mundo.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final y Paraguay, una de las selecciones sudamericanas que aún pelea por avanzar a la siguiente ronda, mantiene opciones de clasificar como uno de los mejores terceros.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro comenzaron su participación con una derrota frente a Estados Unidos. Luego consiguieron un valioso triunfo sobre Turquía y este jueves rescataron un empate sin goles ante Australia.

Resultados que los dejan con cuatro puntos y con posibilidades de instalarse en la fase eliminatoria.

Aunque la Albirroja todavía depende de la definición de otros grupos para confirmar su clasificación, el actual cuadro de cruces ubica al tercer lugar del Grupo D frente al primero del Grupo E.





El posible rival de Paraguay si clasifica a segunda ronda del Mundial 2026

De acuerdo a los resultados obtenidos, de concretarse la clasificación de Paraguay, deberá enfrentar a Alemania , luego de que alcanzara el liderato del Grupo E.

El conjunto europeo avanzó a la ronda de eliminación directa tras vencer a Curazao, Costa de Marfil, y perder por 2-1 ante Ecuador.

De mantenerse ese escenario, Paraguay afrontaría uno de los desafíos más exigentes del campeonato. Alemania llega como una de las favoritas al título y buscará extender su recorrido en la Copa del Mundo.