“Mediocres”: La molestia de los hinchas de Paraguay tras pobre empate ante Australia en el Mundial

Los aficionados arremetieron contra el entrenador Gustavo Alfaro por su planteamiento en la igualdad de este jueves, la que todavía no garantiza que sigan con vida en la cita planetaria.

Paraguay no pasó del empate e igualó 0-0 ante Australia este jueves en el cierre del Grupo D del Mundial, resultado que no dejó nada contentos a los hinchas.

Los fanáticos se molestaron por el mezquino planteamiento del entrenador Gustavo Alfaro, afirmando que simplemente fue “mediocre”.

“Aburrido”, “era un partido ganable” o “felicito a los que no lo vieron”, fueron solamente algunos de los comentarios que dejaron los aficionados en la cuenta oficial de su selección.





Paraguay tiene que esperar para celebrar en el Mundial

El resultado dejó a La Albirroja en el tercer puesto de su zona con 4 puntos, mismas unidades que los oceánicos que quedaron segundos al tener mejor diferencia de gol.

Esto obliga a la escuadra sudamericana a esperar resultados para ver si avanza como uno de los ocho mejores terceros.

En ese caso, Paraguay estaría jugando hasta el momento con Alemania el lunes 29 de junio, aunque esa situación puede cambiar con algunos resultados.

Más arriba se ubicó Estados Unidos (6) y Turquía cerró todo con 3 puntos y quedando sin chances de seguir en la cita planetaria.

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