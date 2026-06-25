Paraguay vs Australia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Paraguay se mide a Australia buscando timbrar su boleto a los dieciseisavos de final, partido que se juega en San Francisco.

Paraguay quiere sellar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial, enfrentando este jueves a Australia en un partido clave.

La selección guaraní debe ganar para avanzar a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo D, apostando a mostrar un rendimiento similar que la llevó a vencer a Turquía la jornada anterior.

De empatar o perder con los oceánicos, tendrá que esperar a acceder como uno de los ocho mejores terceros de la cita planetaria.





Paraguay vs Australia por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Paraguay ante Australia será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una amplia cobertura.

Además de la TV abierta, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y gratis este trascendental duelo.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Paraguay vs Australia GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Paraguay vs Australia?

El compromiso de La Albirroja contra The Socceroos comienza a las 22:00 horas de Chile de este jueves 25 de junio, disputándose en el San Francisco Bay Area Stadium.

La previa la puedes disfrutar desde las 21:00 horas por Chilevisión con estadísticas, formaciones y mucho más.