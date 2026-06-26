Paraguay vs Australia | Mejores momentos y compacto del partido por el Mundial

La Albirroja, que fue superada en varios pasajes del encuentro, sumó un punto y apuesta a clasificar a la siguiente fase del Mundial como uno de los mejores terceros.

Paraguay igualó 0-0 ante Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial, manteniendo sus chances de clasificar a los dieciseisavos de final al quedar tercero de su zona.

La Albirroja sumó un punto a pesar de presentar un esquema muy mezquino, apostando en todo momento a conseguir un empate que le permita avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

Por su parte, el conjunto oceánico finalizó segundo y aseguró su cupo en la próxima fase.