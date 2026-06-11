El organismo confirmó que Omar Abdulkadir Artan, a quien no se le permitió entrar al país norteamericano para el Mundial 2026, estará en el partido del PSG contra el Aston Villa.

UEFA confirmó este jueves que Omar Abdulkadir Artan, árbitro al que se le impidió el ingreso a Estados Unidos para el Mundial 2026, dirigirá la Supercopa de Europa.

A través de un comunicado, el organismo ratificó que el juez impartirá justicia en el choque que disputarán PSG y Aston Villa el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria.

“A pesar de su corta edad (34 años), Artan se ha consolidado como uno de los mejores árbitros del mundo y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018″, destacaron.





La entidad europea remarzó que “entre los partidos más destacados que ha arbitrado se encuentra el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF 2025/26. En reconocimiento a su desempeño, recibió el premio al Árbitro Masculino del Año de la CAF 2025″.

En ese escenario, la UEFA remarcó que esta determinación “se tomó en el marco del Memorando de Entendimiento (MdE) firmado recientemente entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF)”, con quienes llegaron a un rápido acuerdo para la designación.