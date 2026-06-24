Suiza vs Canadá: Sigue AQUÍ el partido que define el Grupo B del Mundial minuto a minuto

Suiza y Canadá se juegan todas sus chances en el objetivo de seguir con vida en el Mundial, partido que se disputa ante una multitud en Vancouver.

Una vibrante jornada se vive en el Grupo B del Mundial, con Suiza y Canadá disputando un partido clave este miércoles.

Los europeos suman 4 puntos al conseguir una contundente victoria sobre Bosnia y Herzegovina, apostando a repetir la actuación con uno de los anfitriones de la cita de planetaria que tiene las mismas unidades

Precisamente, estas dos otras selecciones jugarán en simultáneo buscando un triunfo que les permita clasificar y seguir con vida en la cita planetaria.





Hora del partido entre Suiza y Canadá

El cotejo de entre los dos líderes del Grupo B del Mundial comienza a las 15:00 horas de Chile de este miércoles 24 de junio.

Este crucial compromiso se disputa en el Estadio BC Place de Vancouver, donde se espera una gran cantidad de hinchas.

Suiza vs Canadá por el Mundial: Sigue AQUÍ el partido

El encuentro entre la Swiss Nati contra The Canucks puedes seguirlo totalmente GRATIS acá con el minuto a minuto.