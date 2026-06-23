Inglaterra vs Ghana | Mejores momentos, resumen y compacto del partido por el Mundial

La escuadra europeo mostró dificultades para crear ocasiones de gol y dejó dudas frente a los africanos, quienes festejaron un punto que puede ser clave.

Inglaterra no pudo imponer su favoritismo y consiguió un amargo empate 0-0 ante Ghana, dejando dudas en su segunda presentación por el Mundial.

Por la fecha 2° del Grupo L, Los Tres Leones carecieron de ideas y estuvieron lejos de repetir la sólida actuación que los llevó a vencer a Croacia en el estreno.

La chance más clara llegó sobre el final con un cabezazo de Nico O’Reilly qe pegó en el travesaño, acción que culminó con un zurdazo fallado de forma increíble por Harry Kane.