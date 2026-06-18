Suiza vs Bosnia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

La escuadra dirigida por Murat Yakin derrotó a Los Dragones y alcanzó los 4 puntos del Grupo B. Todos los goles fueron en el segundo tiempo.

Suiza se impuso 4-1 a Bosnia y Herzegovina y consiguió su primera victoria en el Mundial, dando un enorme paso hacia la segunda ronda.

En un frenético segundo tiempo, la Swiss Nati aprovechó sus chances y terminó liquidando un encuentro que había dejado muy poco en la parte inicial.

Gracias a este resultado, los dirigidos por Murat Yakin llegaron a los 4 puntos en el Grupo B que completan Canadá y Qatar.