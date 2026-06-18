Suiza aprovechó un loco segundo tiempo y quedó a un paso de clasificar en el Mundial tras vencer a Bosnia

Con Johan Manzambi como gran figura, Suiza aprovechó sus chances en el segundo tiempo y se impuso en Los Ángeles.

Suiza obtuvo su primer triunfo en el Mundial, luego de derrotar 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El choque de europeos fue parejo y por momentos bastante pobre, aunque terminó premiando a la Swiss Nati que fue la escuadra que más intentó.

El más activo en este elenco fue Dan Ndoye, quien estuvo muy cerca de marcar con una fantástica chilena que despejó el arquero Nikola Vasilj en el segundo tiempo, aunque posteriormente se cobró una posición adelantada.





Suiza se impone a Bosnia en un frenético segundo tiempo

La apertura de la cuenta llegó recién a los 74 minutos con Johan Manzambi, aprovechando un rebote y marcando una gran volea que se coló en el sector izquierdo.

Los Dragones se desesperaron y sufrieron la expulsión de Tarik Muharemovic por una fuerte entrada al borde área. Para peor, Rubén Vargas a los 85′ y el propio Manzambi sentenciaron el compromiso.

El descuento de Ermin Mahmic sobre el final, que sacó un tremendo derechazo, no le alcanzó a los bosnios que no conocen de victorias en la cita planetaria.

Cuando todo parecía quedar ahí, un penal convertido por el experimentado Granit Xhaka a los 97′ puso cifras definitivas.

Con este resultado, los dirigidos por Murat Yakin llegaron a 4 puntos en el Grupo B y quedaron a un paso de clasificar, mientras que su rival se estancó en solamente una unidad.

¿Cuándo vuelven a jugar Suiza y Bosnia?

El próximo partido de Suiza será el miércoles 24 de junio, enfrentando al anfitrión Canadá a las 15:00 horas de Chile.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina se medirá en simultáneo a Qatar.