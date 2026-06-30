Siguen los 16avos de final del Mundial: Revisa los cruces y horarios de los partidos en Chile

Hasta el próximo viernes 3 de julio se disputará esta fase, donde habrá tres partidos por jornada.

Este miércoles se continúan desarrollando los 16avos de final del Mundial 2026, donde en el primer partido de la jornada Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil para transformarse en el rival de Brasil en la ronda de los 16 mejores.

Mientras que en el segundo duelo Francia superó claramente 3-0 a Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la gran final.

El último partido del día tendrá lugar en el Estadio Azteca, donde se verán las caras México y Ecuador, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Chilevisión.





Día y horario en Chile de los 16avos de final del Mundial

Martes 30 de junio

21:00 horas: México vs Ecuador | Transmite CHV desde las 20:00

Miércoles 1 de julio

12:00 horas: Inglaterra vs República Democrática del Congo

16:00 horas: Bélgica vs Senegal | Transmite CHV desde las 15:00

20:00 horas: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

15:00 horas: España vs Austria | Transmite CHV desde las 14:00

19:00 horas: Portugal vs Croacia | Transmite CHV desde las 17:00

23:00 horas: Suiza vs Argelia

Viernes 3 de julio

14:00 horas: Australia vs Egipto

18:00 horas: Argentina vs Cabo Verde | Transmite CHV desde las 17:00

21:30 horas: Colombia vs Ghana | Transmite CHV desde las 20:00

A partir del 4 de julio comenzará la ronda de octavos de final, donde ya hay algunos cruces confirmados: Canadá vs Marruecos y Brasil vs Noruega.

Así va el cuadro del Mundial 2026