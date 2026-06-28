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Inician los 16avos de final del Mundial 2026: Partidos confirmados y horarios en Chile

Canadá y Sudáfrica dieron inicio a la fase de eliminación directa y este lunes se jugarán tres imperdibles partidos.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este domingo 28 de junio comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde Canadá aseguró su paso a la siguiente fase tras vencer 0 – 1 a Sudáfrica.

Esta fase se extenderá hasta el 3 de julio y marca el inicio de la eliminación directa, instancia en que las selecciones deberán jugarse el todo por el todo para seguir en carrera por la Copa del Mundo.

Día y horario en Chile de los 16avos de final del Mundial

Lunes 29 de junio

  • 13:00 horas: Brasil vs Japón | Transmite CHV desde las 12:00
  • 16:30 horas: Alemania vs Paraguay | Transmite CHV desde las 15:00 
  • 21:00 horas: Países Bajos vs Marruecos

Martes 30 de junio

  • 13:00 horas: Costa de Marfil vs Noruega
  • 17:00 horas: Francia vs Suecia | Transmite CHV desde las 16:00
  • 21:00 horas: México vs Ecuador | Transmite CHV desde las 20:00

Miércoles 1 de julio

  • 12:00 horas: Inglaterra vs República Democrática del Congo
  • 16:00 horas: Bélgica vs Senegal | Transmite CHV desde las 15:00
  • 20:00 horas: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

  • 15:00 horas: España vs Austria | Transmite CHV desde las 14:00
  • 19:00 horas: Portugal vs Croacia | Transmite CHV desde las 17:00
  • 23:00 horas: Suiza vs Argelia

Viernes 3 de julio

  • 14:00 horas: Australia vs Egipto
  • 18:00 horas: Argentina vs Cabo Verde | Transmite CHV desde las 17:00
  • 21:30 horas: Colombia vs Ghana | Transmite CHV desde las 20:00

A partir del 4 de julio comenzará la ronda de octavos de final.

Así va el cuadro del Mundial 2026

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