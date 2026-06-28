Inician los 16avos de final del Mundial 2026: Partidos confirmados y horarios en Chile

Canadá y Sudáfrica dieron inicio a la fase de eliminación directa y este lunes se jugarán tres imperdibles partidos.

Este domingo 28 de junio comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde Canadá aseguró su paso a la siguiente fase tras vencer 0 – 1 a Sudáfrica.

Esta fase se extenderá hasta el 3 de julio y marca el inicio de la eliminación directa, instancia en que las selecciones deberán jugarse el todo por el todo para seguir en carrera por la Copa del Mundo.

Día y horario en Chile de los 16avos de final del Mundial

Lunes 29 de junio

13:00 horas: Brasil vs Japón | Transmite CHV desde las 12:00

16:30 horas: Alemania vs Paraguay | Transmite CHV desde las 15:00

21:00 horas: Países Bajos vs Marruecos

Martes 30 de junio

13:00 horas: Costa de Marfil vs Noruega

17:00 horas: Francia vs Suecia | Transmite CHV desde las 16:00

21:00 horas: México vs Ecuador | Transmite CHV desde las 20:00

Miércoles 1 de julio

12:00 horas: Inglaterra vs República Democrática del Congo

16:00 horas: Bélgica vs Senegal | Transmite CHV desde las 15:00

20:00 horas: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

15:00 horas: España vs Austria | Transmite CHV desde las 14:00

19:00 horas: Portugal vs Croacia | Transmite CHV desde las 17:00

23:00 horas: Suiza vs Argelia

Viernes 3 de julio

14:00 horas: Australia vs Egipto

18:00 horas: Argentina vs Cabo Verde | Transmite CHV desde las 17:00

21:30 horas: Colombia vs Ghana | Transmite CHV desde las 20:00

A partir del 4 de julio comenzará la ronda de octavos de final.

Así va el cuadro del Mundial 2026