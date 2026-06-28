Inician los 16avos de final del Mundial 2026: Partidos confirmados y horarios en Chile
Canadá y Sudáfrica dieron inicio a la fase de eliminación directa y este lunes se jugarán tres imperdibles partidos.
Este domingo 28 de junio comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde Canadá aseguró su paso a la siguiente fase tras vencer 0 – 1 a Sudáfrica.
Esta fase se extenderá hasta el 3 de julio y marca el inicio de la eliminación directa, instancia en que las selecciones deberán jugarse el todo por el todo para seguir en carrera por la Copa del Mundo.
Día y horario en Chile de los 16avos de final del Mundial
Lunes 29 de junio
- 13:00 horas: Brasil vs Japón | Transmite CHV desde las 12:00
- 16:30 horas: Alemania vs Paraguay | Transmite CHV desde las 15:00
- 21:00 horas: Países Bajos vs Marruecos
Martes 30 de junio
- 13:00 horas: Costa de Marfil vs Noruega
- 17:00 horas: Francia vs Suecia | Transmite CHV desde las 16:00
- 21:00 horas: México vs Ecuador | Transmite CHV desde las 20:00
Miércoles 1 de julio
- 12:00 horas: Inglaterra vs República Democrática del Congo
- 16:00 horas: Bélgica vs Senegal | Transmite CHV desde las 15:00
- 20:00 horas: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
Jueves 2 de julio
- 15:00 horas: España vs Austria | Transmite CHV desde las 14:00
- 19:00 horas: Portugal vs Croacia | Transmite CHV desde las 17:00
- 23:00 horas: Suiza vs Argelia
Viernes 3 de julio
- 14:00 horas: Australia vs Egipto
- 18:00 horas: Argentina vs Cabo Verde | Transmite CHV desde las 17:00
- 21:30 horas: Colombia vs Ghana | Transmite CHV desde las 20:00
A partir del 4 de julio comenzará la ronda de octavos de final.