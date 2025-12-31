Salud de Roberto Carlos genera preocupación: Fue operado de urgencia tras problema al corazón - Chilevisión

Roberto Carlos, ex jugador del Real Madrid y la Selección de Brasil, fue operación de urgencia en este martes en un centro asistencial de Sao Paulo.

De acuerdo a El Mundo, el legendario lateral izquierdo asistió a un chequeo rutinario, pero se le detectó un problema al corazón que derivó en una intervención.

El procedimiento habría durado cerca de tres horas, aunque terminó siendo positivo para el otrora futbolista que pasaba las fiestas de fin de año en su país natal.

Roberto Carlos se encuentra fuera de peligro tras operación

El citado medio consignó que el ex defensa de 52 años se encuentra fuera de peligro, permanciendo al menos 48 horas en observación solamente como medida de precaución.

En caso de tener la aprobación de los médicos, el ex jugador del Merengue sería dado de alta durante las primeras horas de enero.

Roberto Carlos actualmente ejerce como embajador del Real Madrid, participando en diferentes actividades del club a lo largo del mundo.

El ex futbolista es considerado uno de los mejores en su puesto, ganando varios títulos con La Casa Blanca y el Mundial 2022 junto a La Canarinha.