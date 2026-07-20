Con Rodri como el Balón de Oro: Estos son los jugadores premiados tras el término del Mundial 2026

El volante fue elegido como el mejor jugador del torneo, mientras que Kylian Mbappé terminó como el goleador al convertir 10 tantos.

El triunfo de España ante Argentina en la gran final bajó el telón del Mundial 2026, instancia que se llevó La Furia Roja que consiguió su segunda corona.

Además del ansiado título, la selección campeona arrasó en los tradicionales premios individuales que se entregan en la última ceremonia.

El más importante fue para Rodri, volante de la selección hispana que se llevó el Balón de Oro al ser elegido el mejor jugador de la cita planetaria.

Al talentoso mediocampista se sumaron Unai Simón y Pau Cubarsí, quienes se quedaron con el Guante de Oro y Golden Boy, respectivamente.

Finalmente, la carrera por ser el goleador fue para Kylian Mbappé que marcó 10 tantos, superando a Lionel Messi que celebró en 8 ocasiones.





Jugadores premiados tras el término del Mundial 2026