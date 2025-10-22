Real Madrid vs Juventus: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión

Real Madrid afronta un nuevo partido por la fase de liga por la Champions League, recibiendo este miércoles a la Juventus en un choque de gigantes.

Los Merengues quieren seguir con su campaña perfecta en el tradicional torneo, donde vienen de vencer por goleada al Kairat Almaty en la jornada anterior.

En tanto, la Vecchia Signora pretende dar el golpe y sumar puntos como visitante, apostando a lo que puedan hacer figuras como el turco Kenan Yildiz.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Juventus?

El partido del Real Madrid ante la Juventus, válido por la fecha 3° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este cotejo de manera online. Para eso, debes entrar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Juventus por la Champions League

El duelo de La Casa Blanca contra los italianos inicia a las 16:00 horas de Chile de este miércoles 22 de octubre.

El estadio para este esperado compromiso es el Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic.