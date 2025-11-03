Qatar vs Italia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Un triunfo por la cuenta mínima consiguió Italia sobre Qatar este lunes, partido que dio el vamos al renovado Mundial Sub 17.

La Azzurri se impuso con un solitario gol de Samuele Inacio, quien batió al arquero de los anfitriones a los 19 minutos del primer tiempo.

En la próxima jornada del Grupo A, los europeos chocarán contra Bolivia en un duelo que promete, mientras que el elenco asiático se medirá a Sudáfrica.