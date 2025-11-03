Festeja la Azzurri: Italia arranca el Mundial Sub 17 con ajustada victoria sobre Qatar - Chilevisión

Italia arrancó con un triunfo su participación en el Mundial Sub 17, derrotando 1-0 a Qatar este lunes en Doha.

Por la primera fecha del Grupo A, la Azzurri fue superior y venció sin grandes contratiempos al anfitrión de la renovada cita planetaria.

La apertura de la cuenta llegó a los 18 minutos con el gol de Samuele Inacio, delantero del Borussia Dortmund que sacó un remate cruzado que sorprendió al arquero Ahmed Saber.

Los locales reaccionaron en el segundo tiempo y llegaron con un remate de Omar Al-Marzouqi, pero el arquero Alessandro Longoni estuvo atento para contener el tiro.

Con este resultado, los europeos lideran su zona junto a Sudáfrica, quienes superaron 3-1 a Bolivia en un duelo repleto de emociones.

¿Qué se le viene a Qatar e Italia en el Mundial Sub 17?

En la próxima jornada, Qatar se enfrentará a Sudáfrica el jueves 6 de noviembre a partir de las 12:45 horas.

Por su parte, Italia chocará contra Bolivia el mismo día desde las 9:30 horas, encuentro que es clave para La Verde que debe rescatar puntos.