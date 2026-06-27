Panamá vs Inglaterra: Sigue AQUÍ el partido por el Grupo L del Mundial minuto a minuto

Panamá se despide del Mundial ante una Inglaterra que quiere mejorar su imagen, partido que se juega ante una multitud en New Jersey.

Panamá se despide del Mundial 2026 enfrentando este sábado a Inglaterra, partido que cierra el Grupo L que completan Croacia y Ghana que juegan en paralelo.

Pese a no tener chances de clasificar a la siguiente ronda, Los Canaleros sueñan con sumar sus primeros puntos en una cita planetaria ante un gigante.

En tanto, Los Tres Leones quieren mejorar su imagen luego del pobre empate con los africanos y sentenciar su paso a los dieciseisavos de final liderando su zona.

Hora del partido entre Panamá e Inglaterra

El choque del conjunto centroamericano contra los europeos comienza a las 17:00 horas de Chile de este sábado 27 de junio.

El escenario en esta ocasión es el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos, donde se espera un tremendo marco de público.

Panamá vs Inglaterra por el Mundial: Sigue AQUÍ el partido

El partido de Panamá ante Inglaterra, válido por el Grupo L del Mundial, lo puedes seguir GRATIS aquí con el minuto a minuto.