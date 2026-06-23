Croacia vs Panamá | Mejores momentos, resumen y compacto del partido por el Mundial

El cuadro de Luka Modric tuvo severas complicaciones para superar por la mínima a un aguerrido cuadro panameño en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

Con un solitario gol de Budimir, Croacia logró superar a Panamá y sigue con posibilidades de clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026.

Pese a tener un difícil primer tiempo, el cuadro europeo se repuso en el complemento para imponer sus credenciales y obtener sus primeras unidades.

Ahora, los dirigidos de Zlatko Dalić se jugarán su paso a los 16avos de final contra Ghana, quien viene de arruinarle la fiesta a Inglaterra en un opaco empate.