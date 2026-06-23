Panamá vs Croacia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Por la fecha 2° del Grupo L del Mundial, Panamá se enfrenta a Croacia en Toronto en un partido determinante de cara a sus aspiraciones.

Panamá y Croacia juegan una verdadera final por el Grupo L del Mundial este martes en Toronto, buscando una victoria que les permita seguir con chances de avanzar de ronda.

Con Cecilio Waterman (Universidad de Concepción) y César Yanis (Cobresal), Los Canaleros quieren dejar atrás la dolorosa derrota con Ghana en el estreno.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que su rival es una selección de jerarquía que estuvo en el podio en las últimas dos citas planetarias, pero que cayó en el estreno frente a Inglaterra.





Panamá vs Croacia por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Panamá ante Croacia, válido por la fecha 2° del Grupo L del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

A esto debes sumar la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV que te llevarán el choque online y totalmente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Panamá vs Croacia GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Panamá vs Croacia?

El encuentro de los centroamericanos contra Los Balcánicos inicia a las 19:00 horas de Chile de este martes 23 de junio.

La previa la puedes disfrutar desde las 18:00 horas por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.