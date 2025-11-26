Olympiacos vs Real Madrid: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión

Real Madrid sigue su camino en la Champions League, visitando este miércoles al Olympiacos por la fecha 5° de la fase de liga.

Los Merengues vienen de un amargo empate ante el Elche por la liga local, resultado que rescataron de manera agónica con un gol de Jude Bellingham a los 87 minutos.

Por su parte, el conjunto griego logró un sólido triunfo sobre el Atromitos y sueña con dar el gran golpe en condición de local.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Olympiacos vs Real Madrid?

El partido del Olympiacos ante Real Madrid, válido por la fecha 5° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este esperado encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Olympiacos y Real Madrid por la Champions League

El compromiso entre Thrylos y La Casa Blanca comienza a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 26 de noviembre.

El estadio para este esperado cotejo es el Georgios Karaiskakis de El Pireo, mientras que el árbitro designado fue el inglés Michael Oliver.