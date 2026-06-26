Nueva Zelanda vs Bélgica: Sigue aquí el partido por el Grupo G del Mundial minuto a minuto

Nueva Zelanda y Bélgica chocan eeste viernes en Vancouver con la misión de ganar para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

El Grupo G del Mundial culmina este viernes con el partido que disputan Nueva Zelanda y Bélgica, selecciones que buscan asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Los All Whites de Tim Payne acumulan un punto en dos jornadas, lo que los obliga ganar en esta jornada para tener aspiraciones de pasar al menos como uno de los mejores terceros.

Por su parte, Los Diablos Rojos no han ratificado en cancha su favoritismo en esta zona que completan Irán y Egipto, llegando con solamente 2 unidades y jugándose todas sus cartas en la fecha final.





Hora del partido entre Nueva Zelanda y Bélgica

Nueva Zelanda y Bélgica comienzan su partido a las 23:00 horas de Chile de este viernes 26 de junio.

El estadio escogido es el BC Place de Vancouver, donde se esperan alrededor de 50 mil hinchas en las tribunas.

Nueva Zelanda vs Bélgica: Sigue AQUÍ el partido

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