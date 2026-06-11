México vs Sudáfrica: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS primer partido del Mundial

México da el vamos al Mundial enfrentando a Sudáfrica por el grupo A, partido que se juega ante una multitud en el Estadio Azteca.

México y Sudáfrica abren el telón del esperado Mundial 2026, protagonizando este jueves un apasionante partido por el Grupo A.

El Tri tiene la compleja misión de hacerse respetar al ser uno de los anfitriones del torneo, el que por primera vez tiene a 48 selecciones buscando el título.

Por el otro lado están los Bafana Bafana, quienes apuestan a dar el batacazo de la mano del delantero Lyle Foster, su principal figura que milita en el Burnley de Inglaterra.





México vs Sudáfrica por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de México ante Sudáfrica será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el comienzo del Mundial 2026 lo puedes ver de forma online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver México vs Sudáfrica GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado cotejo, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de México vs Sudáfrica?

El compromiso de uno de los anfitriones contra el elenco africano inicia a las 15:00 horas de Chile de este jueves 11 de junio, disputándose en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México.