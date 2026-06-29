¿Y ahora? Matemático que predijo campeón del Mundial 2026 falló en prónostico de Brasil vs Japón

Joachim Klement, quien anticipó que una selección europea se quedaría con la corona, había anticipado que los Pentacampeones quedarían eliminados en esta fase.

El sufrido triunfo de Brasil ante Japón dejó a varios atónitos, entre ellos seguramente está el matemático alemán Joachim Klement.

El economista se hizo viral hace algunas semanas al anticipar al campeón del Mundial 2026, señalando que sería nada menos que Países Bajos.

Adicionalmente, el asesor de un reconocido banco se dio el lujo de dar a conocer los triunfadores de los cruces y afirmar que los nipones eliminarían a los Pentacampeones.





El error de matemático alemán con partido de Brasil vs Japón

En su modelo, Klement afirmó que ambas selecciones se toparían en los dieciseisavos de final de la cita planetaria, algo que finalmente sí se terminó dando.

Sin embargo, señaló que los Samuráis Azules ganarían debido a que “está en racha” y recordó que esta selección venció a La Canarinha en un amistoso en octubre del 2025.

Lo particular es que el matemático ya acertó en los últimos tres ganadores del Mundial, incluyendo a Argentina en Qatar 2022.

En entrevista a un medio local, el especialista explicó que su modelo se basa en diferentes aspectos como el PIB per cápita, tamaño de la población, el interés social del fútbol, ranking FIFA y hasta la temperatura.