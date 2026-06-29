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Brasil vs Japón | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

En un partido para el infarto, Brasil superó a Japón en Houston y aseguró su presencia en los octavos de final del Mundial.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Brasil sacó adelante un durísimo partido y venció 2-1 a Japón este lunes, instalándose en los octavos de final del Mundial.

Los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli le permitieron al Scratch dar vuelta el marcador en Houston y seguir con el sueño del Hexacampeonato.

La Canarinha espera ahora por el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.

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