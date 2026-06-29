Brasil sobrevive a un luchador Japón y avanza dramáticamente en el Mundial

Un gol en la agonía de Gabriel Martinelli le permitió a La Canarinha imponerse en Houston.

En la última jugada. Brasil venció con agustia 2-1 a Japón y sigue con vida en el Mundial, imponiéndose de forma dramática por los dieciseisavos de final en Houston.

Un gol en la agonía de Gabriel Martinelli le permitió al Scratch sacar adelante un partido en el que arrancó de atrás.

La tarde arrancó con sufrimiento por el tanto de Kaishu Sano a los 29 minutos del primer tiempo, aprovechando un grave error en la salida de Danilo.





Brasil lo da vuelta y sigue con vida en el Mundial

El complemento tuvo a una Canarinha saliendo con todo y buscando especialmente con centros al segundo palo, llegando a la igualdad de esa manera con Casemiro a los 56′.

A partir de ahí, el entrenador Carlo Ancelotti optó por colocar jugadores con más velocidad y prescindir de Neymar que vio todo el compromiso en la banca.

Cuando parecía que todo se extendía al alargue, un gran pase de Bruno Guimaraes dejó solo a Martinelli a los 96′ que definió con calidad y desató la locura en Texas.

Este resultado instaló a los Pentacampeones en octavos de final, donde se enfrentarán al vencedor del cruce entre Noruega y Costa de Marfil.

En desarrollo…