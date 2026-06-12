“Les quedó grande el Mundial”: La furia de los hinchas de Paraguay tras ser goleados por Estados Unidos

Los fanáticos cuestionaron duramente al equipo por su debut en el Mundial, reconociendo que están decepcionados en su regreso a la cita planetaria.

Muy molestos terminaron los hinchas de Paraguay luego de la contundente derrota 4-1 ante Estados Unidos, teniendo un debut para el olvido en el Mundial 2026.

La Albirroja decepcionó completamente en Los Ángeles y fue superada de principio a fin por los norteamericanos, elenco que falló varios goles a lo largo del encuentro.

El choque fue seguido atentamente por los hinchas de la escuadra guaraní, quienes estaban muy ilusionados por el retorno a una cita planetaria luego de 16 años.





Hinchas de Paraguay explotan por derrota contra Estados Unidos

Apenas terminó el duelo, los fanáticos fueron de lleno a la cuenta de Instagram de la selección y criticaron duramente a los jugadores.

“Les quedó grande el Mundial”, “se olvidaron de jugar” o “métanle garra” fueron solamente algunos de los comentarios en la mencionada red social.

Uno de los pocos que se salvó de los cuestionamientos fue Mauricio Magalhães, volante de origen brasileño que se nacionalizó hace pocos meses y que marcó el descuento en el segundo tiempo.

El próximo desafío de Paraguay en el Mundial será el viernes 19 de junio ante Turquía, cotejo que comenzará a las 23:00 horas de nuestro país.

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