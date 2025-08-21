“La pelota sí se manchó”: El mensaje de Lorenzetti tras vivir con su hijo la tragedia en Avellaneda - Chilevisión

El exmediocampista de Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti, se encontraba con su hijo en una de las tribunas laterales del estadio Libertadores cuando ocurrieron los serios incidentes.

A través de su cuenta de Instagram, el argentino subió una historia en la que expresó su dolor por lo ocurrido.

De acuerdo a la última información entregada desde Argentina, hay 19 hinchas de Universidad de Chile con lesiones de gravedad en hospitales de Argentina.

El dolido mensaje de Gustavo Lorenzetti

Luego de que se viralizaran registros de la brutal agresión que recibió un grupo de hinchas azules que aún no desalojaban su tribuna, el volante argentino que se encontraba en el estadio lamentó la situación.

"Tristeza, bronca, indignación, dolor y rabia son solo algunos de los sentimientos que tenemos hoy todos los que amamos el fútbol", escribió en redes sociales.

Junto a lo anterior, y tras compartir una imagen con su hijo en el Estadio Libertadores de América antes de los incidentes, cerró su mensaje indicando que "otra vez nos ganó la violencia, esta vez la pelota sí se manchó".