La molestia de Alexis Sánchez tras contundente derrota del Sevilla ante el Barcelona: “Son muchos...” - Chilevisión

El tocopillano hizo una dura autocrítica por la caída de su equipo frente a Los Catalanes, lo que provocó que nuevamente cayeran en la tabla de posiciones.
Lunes 16 de marzo de 2026 | 09:04
Una dura autocrítica lanzó Alexis Sánchez tras la derrota este domingo del Sevilla, cuadro que perdió 5-2 ante el Barcelona por una nueva fecha de LaLiga.
Maravilla fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Gabriel Suazo fue reemplazado luego de comenzar desde el arranque.
El tocopillano no pudo hacer mucho frente a la evidente superioridad de Los Catalanes, líderes indiscutidos del torneo que aplastaron al Nervionense.
El chileno no se guardó nada y apuntó contra su propio equipo por la caída, recordando que su club no ha podido vencer al Blaugrana en condición de visitante.
"Son muchos años sin ganar acá y entramos ya con dos penales que no se le pueden regalar a un equipo como el Barcelona, que se mueve mucho y bien", señaló.
Sánchez llamó al plantel a "levantar cabeza y no repetir los mismos errores", remarcando que "tenemos que ir con todo el domingo contra el Valencia".
Con esta derrota, Sevilla bajó al puesto 14° de la liga española con 31 puntos, quedando solamente cinco unidades por arriba del último elenco que estaría descendiendo.