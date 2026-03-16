La molestia de Alexis Sánchez tras contundente derrota del Sevilla ante el Barcelona: “Son muchos...” - Chilevisión

Una dura autocrítica lanzó Alexis Sánchez tras la derrota este domingo del Sevilla, cuadro que perdió 5-2 ante el Barcelona por una nueva fecha de LaLiga.

Maravilla fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Gabriel Suazo fue reemplazado luego de comenzar desde el arranque.

El tocopillano no pudo hacer mucho frente a la evidente superioridad de Los Catalanes, líderes indiscutidos del torneo que aplastaron al Nervionense.

¿Qué dijo Alexis Sánchez?

El chileno no se guardó nada y apuntó contra su propio equipo por la caída, recordando que su club no ha podido vencer al Blaugrana en condición de visitante.

"Son muchos años sin ganar acá y entramos ya con dos penales que no se le pueden regalar a un equipo como el Barcelona, que se mueve mucho y bien", señaló.

Sánchez llamó al plantel a "levantar cabeza y no repetir los mismos errores", remarcando que "tenemos que ir con todo el domingo contra el Valencia".

Con esta derrota, Sevilla bajó al puesto 14° de la liga española con 31 puntos, quedando solamente cinco unidades por arriba del último elenco que estaría descendiendo.