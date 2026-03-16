 La molestia de Alexis Sánchez tras contundente derrota del Sevilla ante el Barcelona: “Son muchos...” - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

La molestia de Alexis Sánchez tras contundente derrota del Sevilla ante el Barcelona: “Son muchos...”

El tocopillano hizo una dura autocrítica por la caída de su equipo frente a Los Catalanes, lo que provocó que nuevamente cayeran en la tabla de posiciones.

Lunes 16 de marzo de 2026 | 09:04

Una dura autocrítica lanzó Alexis Sánchez tras la derrota este domingo del Sevilla, cuadro que perdió 5-2 ante el Barcelona por una nueva fecha de LaLiga.

Maravilla fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Gabriel Suazo fue reemplazado luego de comenzar desde el arranque.

El tocopillano no pudo hacer mucho frente a la evidente superioridad de Los Catalanes, líderes indiscutidos del torneo que aplastaron al Nervionense.

¿Qué dijo Alexis Sánchez?

El chileno no se guardó nada y apuntó contra su propio equipo por la caída, recordando que su club no ha podido vencer al Blaugrana en condición de visitante.

"Son muchos años sin ganar acá y entramos ya con dos penales que no se le pueden regalar a un equipo como el Barcelona, que se mueve mucho y bien", señaló.

Sánchez llamó al plantel a "levantar cabeza y no repetir los mismos errores", remarcando que "tenemos que ir con todo el domingo contra el Valencia".

Con esta derrota, Sevilla bajó al puesto 14° de la liga española con 31 puntos, quedando solamente cinco unidades por arriba del último elenco que estaría descendiendo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino que dejó recordadas frases

¿Sin rodaje al Mundial 2026? El dolor de cabeza que provocó a Argentina cancelación de la Finalissima

A horas de enfrentar al Real Madrid: La decisión de Pep Guardiola que dejó a todos en blanco

Perdieron la paciencia: La reacción de los hinchas de River al escuchar nombre de Paulo Díaz
Publicidad
Publicidad