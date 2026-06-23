La emocionante participación de niña chilena en el Mundial 2026: Entregó el balón y saludó a Mbappé

La viñamarina de 12 años encabezó la salida al terreno de juego, en el duelo entre Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I.

Galia Romero, niña chilena de 12 años, tuvo una especial participación en el Mundial 2026 en el duelo entre Francia e Irak este lunes. Fue escogida para encabezar la salida al campo de juego, en la segunda fecha del Grupo I.

En el Lincoln Financial Field de Filadelfia, primero le entregó el balón al árbitro canadiense Drew Fischer. Después, la viñamarina fue parte de la ceremonia junto a los jugadores.

En ese momento, los integrantes de ambos cuadros saludaron a Galia. Incluido Kylian Mbappé, que con el doblete en el partido con Irak se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Francia.





El colegio donde estudia la niña celebró el momento en que salió a la cancha: “Nuestra hermosa estudiante representando a nuestro país. Tremenda personalidad. Estamos orgullosos de ti”.

La Escuela República del Ecuador de Viña del Mar había confirmado la aparición de Galia en el choque entre Francia e Irak hace menos de una semana.

Así, mencionaron que la niña había ganado un concurso de la Fundación Miradas Compartidas, organización que trabaja con personas con discapacidad, entre ellas, niños con Síndrome de Down.

Revisa la participación de Gala, niña chilena, en el Mundial 2026