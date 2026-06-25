Japón vs Suecia: Sigue AQUÍ el partido de Los Nipones por el Mundial minuto a minuto

Japón y Suecia juegan una verdadera final en el Dallas Stadium, con los Samuráis Azules llegando con una leve ventaja al sumar 4 puntos en dos fechas.

Japón salta nuevamente a la cancha en el Mundial este jueves, día en que se mide en un partido determinante a Suecia por el cierre del Grupo F.

Tras la contundente victoria contra Túnez en la fecha anterior, Los Samuráis Azules suman 4 puntos y pretenden asegurar la clasificación a la próxima fase.

Por la otra vereda están los europeos, una selección que tiene una unidad menos y que busca levantarse luego de la caída 5-0 contra Países Bajos.





Hora del partido entre Japón y Suecia

El choque de Japón ante Suecia, válido por el Grupo F del Mundial, comienza a las 19:00 horas de Chile de este jueves 25 de junio.

La sede para este importante cotejo es el Dallas Stadium de Texas, Estados Unidos, mientras que el árbitro es el salvadoreño Iván Barton.

Japón vs Suecia por el Mundial: Sigue AQUÍ el partido

El duelo del cuadro nipón contra los dirigidos por Graham Potter lo puedes seguir ONLINE y GRATIS acá con el minuto a minuto.