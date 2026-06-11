HOY comienza el Mundial 2026: Hora y dónde ver partido inaugural

El evento deportivo más grande en la historia del fútbol comienza este miércoles y, por supuesto, podrás seguir tanto la fiesta inaugural como el primer partido del torneo planetario en Chilevisión.

La cuenta regresiva ya está en marcha para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, anunciado con bombos y platillos como el evento deportivo más grande en la historia del fútbol.

La Copa del Mundo 2026 será la primera que tendrá 48 selecciones clasificadas: en total serán 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas repartidas entre los tres países de Norteamérica.

El patido inaugural será entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. El encuentro, que abre la competición, corresponde al Grupo A, donde también están Corea y República Checa. Estas dos selecciones se enfrentarán horas después en el segundo partido del día.

Mundial 2026: A qué hora es el partido inaugural

La fiesta inaugural será en el mítico Estadio Azteca que fue rebautizado temporalmente para el torneo como Estadio Ciudad de México. Podrás seguir en VIVO los siguientes eventos en Chilevisión:

Hora de la fiesta inaugural: comenzará a las 13:30 horas de Chile, es decir, 90 minutos antes del inicio del partido inaugural.

comenzará a las 13:30 horas de Chile, es decir, 90 minutos antes del inicio del partido inaugural. Partido inaugural: El balón entre México y Sudáfrica (Grupo A) comenzará a rodar a las 15:00 horas de Chile.

Vale recordar que México organizará por tercera vez una Copa del Mundo, puesto que ya la había organizado en 1970 y 1986. Para Estados Unidos será su segunda vez, ya que estuvo a cargo de su realización en 1994. Canadá, en tanto, será anfitrión debutante.





Los artistas de la fiesta inaugural del Mundial 2026

El show musical contará con gran representación latina e internacional, incluyendo a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

En el caso de Alejandro Fernández, este será el encargado de representar a México al cantar el Himno Nacional, mientras que Tyla será la encargada de entonar el Himno Nacional de Sudáfrica.

En la ceremonia también aparecerá Salma Hayek, embajadora de la Copa del Mundo 2026, para dar la bienvenida oficial a los aficionados.