Hasta con dirección adjunta: La U responde a Independiente y lo manda a reclamar a la FIFA - Chilevisión

Universidad de Chile condenó "enérgica y categóricamente" la carta emitida por Independiente hacia la Conmebol, en la que cuestionaron el fallo que los descalificó de la Copa Sudamericana.

El Rojo criticó duramente al presidente de la entidad, Alejandro Domíguez, y exigió eliminar toda referencia de su institución en el Museo del organismo, esto tras confirmar la clasificación del equipo nacional a los cuartos de final del torneo.

A través de un comunicado, el elenco laico catalogó de "inaceptables" e "intolerables" los reclamos de los argentinos.

La U manda a Independiente a la FIFA

En el escrito, el Romántico Viajero recalcó que "no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie".

"Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos", agregó.

La U no se quedó ahí y le recordó al conjunto trasandino que "existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza".

"El club Universidad de Chile se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia", sentenciaron.

