Gerson pasa a comandar la lista: Los 5 fichajes más caros en la historia del fútbol sudamericano - Chilevisión

Cruzeiro rompió todos los moldes en el mercado de pases. El elenco de Belo Horizonte fichó a Gerson a cambio de 32 millones de dólares.

La Bestia Negra dio el golpe y le pagó al Zenit de San Petersburgo un estratosférico monto, quedándose con el volante brasileño que volverá a su país a solamente seis meses de arribar a Rusia.

La idea de la dirigencia es armar un equipo de pensando en la Copa Libertadores, torneo que disputaron por última vez el 2019.

Gerson se convirtió en el fichaje más caro en la historia de Sudamérica

La transferencia marca un precedente, convirtiendo a Gerson en el fichaje más caro en toda la historia del fútbol sudamericano.

La lista era comandada por Vitor Roque, otro brasileño que llegó en 2025 al Palmeiras que pagó cerca de 30 millones de dólares al Barcelona.

Con esto, el mediocampista de 28 años regresa a su país con el objetivo de ganarse un lugar en la selección de Carlo Ancelotti, todo esto de cara al Mundial 2026.

Nacido en 1997 en Río de Janeiro, el volante es zurdo y se caracteriza por ser un gran organizador de juego, siendo clave en el Flamengo que obtuvo la Copa Libertadores el 2019.

Estas son las compras más caras de clubes sudamericanos