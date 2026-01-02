Fiesta, agresiones e intervención policial: La grave denuncia contra futbolistas que remece a Brasil - Chilevisión

Un escándalo se ha originado en Brasil tras la denuncia contra Eros Mancuso, jugador del Fortaleza que fue acusado de agredir a un vecino durante el Año Nuevo.

Según consignó O Globo, un vecino fue a pedir que bajarán el volumen de la música en una casa ubicada en el sector de Eusébio, donde estaba el argentino.

El hombre señaló que el alto ruido le impedía a su hija dormir, hecho que se habría dado cerca de las 5 de la mañana del pasado 1 de enero.

Esta situación aparentemente generó una confrontación, con el residente acusando al deportista trasandino de haberle realizado diversas heridas, entre ellas habría una mordedura en la nariz.

El presunto afectado afirmó que hay otros futbolistas involucrados, como Tomás Pochettino y José Herrera, todos de la misma nacionalidad.

Tras la llegada de la policía local, los ánimos se calmaron y no pasó a mayores, aunque se inició una investigación con el fin de esclarecer el caso.

Eros Mancuso se defiende tras acusación de vecino

En sus redes sociales, Mancuso entregó su versión y aseguró que fue "sorprendido por insultos de un hombre evidentemente fuera de sí, tanto consciente como físicamente".

El argentino indicó que el sujeto lo insultó e "intentó menospreciar a las personas que me acompañaban. Aunque intentamos ignorarlo, insistió. Junto a otro individuo, se acercó a mi casa, forzó una de las puertas y amenazó a todos".

Junto con mencionar que fueron ellos los que dieron aviso a la policía, el trasandino agradeció las muestras de apoyo.