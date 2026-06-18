El sincero comentario de figura de RD Congo sobre Cristiano Ronaldo: “No es el mismo de antes”

Si bien destacó su amplia trayectoria, Ngal’ayel Mukau liquidó al histórico delantero al señalar que “no puede hacer los mismos esfuerzos” que en su juventud.

Una opaca actuación tuvo Cristiano Ronaldo en su debut en el Mundial este miércoles, pasando prácticamente desapercibido en el empate 1-1 de Portugal ante República Democrática del Congo.

Los africanos dieron la sorpresa al rescatar un punto frente a Los Lusos, donde una de sus figuras sorprendió al realizar un sincero comentario sobre el delantero.

Se trata de Ngal’ayel Mukau, mediocampista de Los Leopardos que fue consultado sobre un supuesto plan especial para frenar a CR7.





Ngal’ayel Mukau liquida a Cristiano Ronaldo

En diálogo con la prensa, el jugador del Lille de Francia reconoció que no hubo ninguna táctica especial con una contundente respuesta.

“Para ser honesto, no realmente, porque sabemos que él ya no es el mismo de antes. Ahora está un poco mayor”, comentó el volante.

Si bien afirmó que el ariete de 41 años “es uno de los mejores que ha jugado este deporte”, remarcó que “cuando uno envejece así, no es lo mismo, no se pueden hacer los mismos esfuerzos”.

Ronaldo disputó los 90 minutos en el encuentro, ganándose la confianza del entrenador Roberto Martínez que decidió acompañarlo en ataque con Pedro Neto.

Pese al amargo empate, el ex Real Madrid confía en mejorar su rendimiento de cara a los siguientes duelos frente a Uzbekistán y Colombia.