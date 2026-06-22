El mensaje que dejó Irán tras empatar ante Bélgica en el Mundial: Agradeció el trato en Los Ángeles

La delegación se manifestó con un escrito dejado en el camarín del SoFi Stadium, recalcando que “el espíritu de Irán permanece vivo e inquebrantable”.

La Selección de Irán volvió a dar que hablar al dejar un mensaje en el SoFi Stadium de Los Ángeles tras el empate sin goles ante Bélgica, partido que se disputó este domingo por la fecha 2° del Mundial.

Una vez culminado el cotejo, plantel y cuerpo técnico utilizaron una pizarra para dejar un escrito en el que agradeció a la ciudad “por su hospitalidad”.

La nota se dio en medio del conflicto con Estados Unidos, lo que ha dejado a la escuadra de Medio Oriente con la obligación de concentrar en México y llegar a territorio norteamericano solamente horas antes de sus compromisos, regresando a tierras aztecas apenas concluya la jornada.





Irán deja mensaje en Los Ángeles tras empate ante Bélgica

El representante de Asia manifestó: “Desde la antigua Persia de hace miles de años hasta el Irán civilizado de hoy, el espíritu de Irán permanece vivo e inquebrantable”.

“Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con deportividad y dejamos esta ciudad con honor. Los Ángeles, gracias por su hospitalidad”, agregaron.

Adicionalmente, manifestaron su agradecimiento “a todos los iraníes que apoyaron a Irán con todo su corazón, su voz y su ser durante estos 180 minutos. Deseamos paz, respeto y amistad entre todas las naciones del mundo”.

Con 2 puntos en igual número de encuentros, Los Guepardos Persas se jugarán la clasificación a la siguiente fase el viernes 26 de junio ante Egipto en Seattle.