Será rival de La Roja: Egipto aterrizó en Chile para disputar el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Tras 26 horas de viaje, y con cuatro jugadores que militan en Europa, Los Faraones se instalaron en nuestro país para afrontar la cita planetaria.
Lunes 15 de septiembre de 2025 | 11:43
La Selección Egipcia Sub 20 aterrizó este fin de semana en Chile para disputar el Mundial de la categoría, donde se enfrentará justamente a La Roja en el Grupo A.
Los Faraones se instalaron en nuestro país para afinar los últimos detalles con miras a la cita planetaria, la que comenzará el próximo sábado 27 de septiembre.
En el aeropuerto de Santiago, la delegación fue recibida por el embajador de Egipto en Chile, Maher Almahdy, quien colaboró en la recepción y los trámites del cuerpo técnico y los jugadores.
En sus redes sociales, la escuadra africana indicó que llegó a territorio nacional tras un vuelo de 26 horas que incluyó escala en Turquía.
La nómina de Egipto para el Mundial Sub 20 cuenta con cuatro futbolistas que militan en Europa, sumándose a la base del equipo que fue semifinalista en la Copa Africana juvenil.
Estos jugadores son:
Los Faraones forman parte del Grupo A del certamen junto a Chile, Nueva Zelanda y Japón, siendo este último su rival en el debut.
El Mundial Sub 20 2025 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.