Dirigió hasta sus últimos días: La lucha de Miguel Russo, el DT que dejó huella en Argentina - Chilevisión

Conmoción causó en todo el fútbol sudamericano la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador argentino que actualmente dirigía a Boca Juniors.

El estratega falleció este miércoles a los 69 años tras pasar diversas complicaciones de salud, situación que provocó que estuviera en una internación domiciliaria.

El ex futbolista luchaba desde hace varios años con un cáncer de próstata, lo que no le impidió continuar ejerciendo la profesión que amó hasta su último día.

Miguel Ángel Russo, el DT que dejó huella en Argentina

Nacido en abril de 1956, Russo comenzó su historia en el fútbol en Estudiantes de La Plata, club en el que jugó más de 400 partidos y en el que se dio el lujo de ganar dos títulos.

SIn embargo, su época más reconocida estuvo en la banca, iniciando en Lanús en 1989. A partir de allí, el destino lo llevó a España, México, Colombia, Perú, Paraguay, Arabia Saudita y Chile con su querida Universidad de Chile, donde llegó a semifinales de la Copa Libertadores 1996.

Si bien es reconocido en diferentes equipos como Rosario Central (campeón el 2023) o Vélez, entre otros, su nombre dejará una huella en Boca Juniors.

A pesar de las complicaciones de salud, Russo no dudó en asumir su tercer ciclo a mediadosd de este año, sentándose en el banco en el reciente Mundial de Clubes y siendo reconocido por ser el que consiguió la última Libertadores con el Xeneize el 2007.

Más allá de los diez títulos que obtuvo, su carrera está marcada por la sencillez que lo llevaba a comer pizza con los hinchas o las icónicas frases que mencionó en las conferencias de prensa.

"Son decisiones", "son momentos" o "gracias a Dios, me vibra el corazón" fueron algunos de los comentarios que emitió en su extensa trayectoria.