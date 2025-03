Totalmente canchero: Así se burló el Dibu Martínez de la histórica goleada de Argentina sobre Brasil - Chilevisión

Argentina vivió una verdadera fiesta ante Brasil este martes por las Eliminatorias, la que fue aprovechada a pleno por Emiliano "Dibu" Martínez.

El arquero argentino volvió a hacer de las suyas y se burló de una particular manera del Scratch, que vivió una pesadilla y fue derrotada 4-1 por los campeones en el mundo.

A los 33 minutos del segundo tiempo, el trasandino recibió un pase y decidió realizar una particular maniobra, comenzando a dominar la pelota.

Ante la pasividad de La Canarinha, el trasandino se mofó de su eterno rival y desató la euforia de los más de 80 mil hinchas que llegaron al Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Una vez terminado el encuentro, Martínez habló sobre la situación y comentó sobre la opinión de Lionel Scaloni, quien no puso la mejor cara cuando hizo la burla.

"Son cosas que a veces en mi club no hago. Justo me quedó la pelota un poco en el aire, pero nada. Yo sé que al técnico no le gustan mucho esas cosas, capaz que hacía tres jueguitos más y me sacaba, este es medio loquito", comentó entre risas.

La alegría de Messi tras el triunfo de Argentina sobre Brasil

El triunfo de La Albiceleste también generó la alegría de Lionel Messi, ausente de esta doble fecha de Eliminatorias por una lesión.

La Pulga le mandó un recado a los Pentacampeones y escribió en su Instagram: "Adentro, afuera, adonde sea con esta Selección".

"Siempre hablando con fútbol. Felicitaciones por el partidazo que hicieron anoche y también por la victoria contra Uruguay", sentenció.