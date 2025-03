“Me escuchó”: La antigua e insólita pelea de Lionel Messi con un compañero de la Selección Argentina - Chilevisión

Sorpresa provocó la revelación de Leandro Paredes, quien confesó haber tenido un fuerte cruce con Lionel Messi que llegó a cortar la relación.

En entrevista con Infobae, el volante habló sobre su cercanía con La Pulga, uno de sus amigos más cercanos en la Selección Argentina.

Al hablar sobre el carácter del delantero, el actual jugador de la Roma admitió: "Conmigo se calentó mal. Como tres meses sin hablar estuvimos. Yo la pasé como el or...".

El origen de la pelea entre Leandro Paredes y Lionel Messi

Paredes contó que todo se dio en un choque entre el PSG y el Barcelona por la Champions League durante la pandemia, el que terminaron ganando los franceses.

"Nosotros pasamos a ganar 2-1 y yo dije algo para mis compañeros y él me escuchó. Es recontra calentón. Y para que se le pase", afirmó.

El mediocampista manifestó la furia de Messi no se detuvo."Le mandé al día siguiente, le mandé a los 15 días. Yo le dije: 'No era para vos, no era para ofender'. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar", relató.

"El partido creo que fue en febrero. Y nosotros teníamos Selección en marzo. Los partidos de marzo se suspenden. Entonces recién nos encontramos para los de junio antes de la Copa América. Ya habían pasado tres meses sin hablar", añadió.

Pese a la distancia, el formado en Boca indicó todo quedó solucionado de una particular manera. "Llegamos el mismo día al predio. Yo llegué un ratito antes y apareció en mi habitación".

"Me estaba lavando los dientes, me tiró agua y me dijo: '¿Qué haces despierto tan temprano?'. Tenemos una relación increíble", sentenció.