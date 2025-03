El fuerte ninguneo al Dibu Martínez que generó ronchas en Argentina: “No es Top 10” - Chilevisión

El ex arquero de Países Bajos y el Manchester United, Edwin Van der Sar, hizo una dura crítica al argentino Emiliano "Dibu" Martínez, guardameta del Aston Villa.

El neerlandés ignoró el gran presente del trasandino y aseguró: "No está entre los 10 mejores arqueros del mundo actualmente".

En entrevista con el sitio Goal, el multicampeón con Los Diablos Rojos se decantó por Alisson, del Liverpool, al momento de elegir entre el brasileño y el marplatense.

Edwin Van der Sar arremete contra el Dibu Martínez

Van der Sar posicionó a Thibaut Courtois (Real Madrid) y al alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) como mejores en el puesto, lo que hizo ruido al otro lado de la cordillera.

De hecho, el europeo ni siquiera ubicó al Dibu como un gran atajador de penales, lo que se ha convertido en su especialidad tras su desempeño en las Copas América y el Mundial de Qatar 2022.

"No creo que Martínez esté en el Top 10 de los mejores arqueros del mundo actualmente. Para los penales, sí, seguro. Pero está en el Top 20", agregó.

El comentario se da tras la elección del argentino en el premio The Best el 2024, a lo que se sumó el Trofeo Yashin, argumentos que no terminaron convenciendo al neerlandés.